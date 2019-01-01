Luis Figo: Sergio Ramos, Ballon d'Or kazanmayı hak ediyor

Portekiz futbolunun efsane ismi Luis Figo, Ramos'un kariyeri sona ermeden Ballon d'Or kazanmayı hak ettiğini düşünüyor.

Portekizli eski oyuncu Luis Figo, 'in kaptanı Sergio Ramos ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Real Madrid'in eski oyuncusu Figo, Sergio Ramos'un kariyerini tamamlamadan önce Ballon d'Or kazanması gerektiğini söyledi.

Luis Figo, bu sene ve Messi gibi isimleri geride bırakarak Ballon d'Or ödülünü kazanan Modric'den sonra bu ödülü Madrid ekibinden Sergio Ramos'un da hak ettiğini düşünüyor.

Marca'ya açıklamalarda bulunan Portekizli efsane oyuncu, "Savunma oyuncusu veya kaleciyseniz bu ödülü kazanmak çok zor ama geçmişte örnekleri var. Fabio Cannavaro 2006'da kazandı. Bu ödülü Sergio Ramos'un da hak ettiğini düşünüyorum. Bu ödül performansa, yaşa ve kaliteye bağlı. Bu yüzden Ramos bunu hak ediyor." dedi.

Sergio Ramos bu sezon Real Madrid forması ile 40 maça çıktı ve bu maçlarda 11 gol atıp 2 de asist yaptı.