Luis Figo: Mbappe, Real Madrid için harika olur
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Luis Figo, Paris Saint-Germain'in Fransız futbolcusu Kylian Mbappe'nn dünyanın en iyi futbolcularından biri olduğunu yıldız ismi Real Madrid'de görmek istediğini belirtti.
Barcelona ve Real Madrid formalarını giyen efsane isim Figo, 21 yaşındaki Mbappe hakkındaki görüşlerini RMC Sport'ta şöyle dile getirdi:
"Böylesine kaliteli bir futbolcuyken yaşın bir önemi yok. Önemli olan futbol için duyduğu tutkuyu diri tutması, kendini geliştirmeye ve her güm daha iyi olmayı istemeye devam etmesi."
"Mbappe genç bir futbolcu. O dünyanın en iyi futbolcularından ve ayrıca en pahalılarından bir tanesi. Hiçbir ekonomik sorunu olmayan bir takımda oynuyor. Onu transfer etmek mümkün olur mu, bilmiyorum."
"Ama Mbappe, Real Madrid adına harika bir transfer olur."