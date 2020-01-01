Barcelona

Luis Enrique: Iniesta, Messi'ye en yakın yetenekti

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İspanya Milli Takım Teknik Direktörü Luis Enrique, Lionel Messi'ye yetenek olarak en yakın ismin Andres Iniesta olduğunu belirtti.

Luis Enrique, İspanya Milli Takımı'nın sosyal medya hesabı üzerinden taraftarlardan gelen soruları yanıtladı.

Daha önce Barcelona'yı da çalıştıran Enrique, kariyerinde gördüğü en yetenekli futbolcunun Lionel Messi olduğunu dile getirdi:

"Futbolculuk ya da antrenörlük dönemimden mi bahsediyorsunuz bilmiyorum ama kariyerimde beni en çok etkileyen oyuncu hiç şüphesiz ki Lionel Messi'ydi. Sonrasında ise Andres Iniesta'nın Messi'ye oldukça yakın olduğunu söyleyebilirim. Yine de Messi diğer futbolculara göre oldukça farklı."

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Daha fazla takım

    İspanyol teknik direktör, gelecekte yeniden Barcelona'da görev alıp alamayacağıyla ilgili soruya ise "Sanırım daha önce çalıştırdığım takımlara dönebilirim. Kapıları hepsine açık bıraktım. Barcelona'da geçirdiğim zaman muhteşemdi ve her zaman minnettar olacağım. Bana yıllarca her şeyi veren bir kulüple çalıştığım için çok şanslıyım" şeklinde yanıt verdi.

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