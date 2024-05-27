Luis Enrique'den Kylian Mbappe'yi kızdıracak itiraf: "Ondan daha iyi"

Luis Enrique, Vitinha'nın sezonun oyuncusu seçilen Kylian Mbappe'den daha iyi olduğunu düşünüyor.

Mbappe bu yaz PSG'den ayrılacak

Enrique, Vitinha'nın sezonun oyuncusu olduğunu düşünüyor

Sezonun oyuncusu Mbappe seçilmişti

NE OLDU? PSG'den ayrılacağını açıklayan Kylian Mbappe'nin bu sezon Luis Enrique ile anlaşamadığına dair birçok iddia ortaya atılmıştı. Sezonun oyuncusu olarak 48 maçta 51 gol kaydeden Kylian Mbappe yerine Vitinha'yı seçen Luis Enrique bu iddiaların bastırılmasına yardımcı olmadı.

NE SÖYLENDİ? Gazetecilere konuşan Enrique şunları söyledi: "Benim için sezonun oyuncusu Vitinha. Bir futbolcu olarak yeteneklerini düşünürsek takımın en iyisi, tüm oyuncular iyi ama o olağanüstü."

BÜYÜK RESİM: Kylian Mbappe bu sezon kariyerinde beşinci kez sezonun en iyi oyuncusu seçilmişti. Sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklayan Fransız golcü, "Kariyerim burada başladı. Uluslararası seviyeye burada yükseldim. Buradan gelişmiş ve mutlu olarak ayrılıyorum. Ayrılmama rağmen PSG'nin maçlarını takip etmeye devam edeceğim. Lig her sene gelişmeye devam ediyor. Bu ligi seviyorum, bu takımı seviyorum." demişti.

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SIRADA NE VAR? Kylian Mbappe'nin yaz aylarında Real Madrid'e katılması bekleniyor.