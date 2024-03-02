Luis Enrique'den Kylian Mbappe'ye veda gibi açıklama

Paris Saint Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, Kylian Mbappe'yi Monaco maçının devre arasında neden oyundan aldığını açıkladı.

Mbappe, Monaco maçını tamamlamadan çıktı

Enrique takımı Mbappe'den olmadan oynamaya alıştırıyor

PSG, Monaco ile golsüz berabere kaldı

NE OLDU? Monaco ile PSG arasında golsüz tamamlanan maça ilk 11'de başlayan Kylian Mbappe devre arasında oyundan alınmıştı. Paris Saint Germain Teknik Direktörü Luis Enrique bu kararı neden verdiğini maçtan sonra açıkladı.

NE SÖYLENDİ? Luis Enrique, Monaco maçının ardından şunları söyledi: "Bu kesinlikle benim kararımdı. Çünkü er ya da geç Kylian Mbappe olmadan oynamaya alışmak zorunda kalacağız. Bu kararı takımın iyiliği için verdim."

BÜYÜK RESİM: Paris Saint Germain formasıyla bu sezon 33 maça çıkan Kylian Mbappe, 32 kez ağları havalandırdı. Ayrıca 7 asist kaydetti.

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SIRADA NE VAR? Kylian Mbappe'nin PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve Fransız golcünün Real Madrid'e transfer olması bekleniyor.