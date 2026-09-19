Luis Diaz için özel önlem! Bayern Münih daha önce de bununla başarı yakalamıştı

Bayern’in soyunma odasında kutlanacak çok şey vardı. Böyle bir 7-0’lık galibiyette zaten kutlama nedenleri birikiyor. “Hocamız soyunma odasında bazı arkadaşlardan konuşma yapmalarını istedi” diyen Harry Kane, Alman rekor şampiyonunun Union Berlin’e karşı aldığı farklı galibiyetin ardından cuma günü gece yarısından birkaç dakika sonra soyunma odasından çıkan son profesyonel futbolcu olurken, elinde bir sonraki fantastik rekorunun onuruna üzerinde sırla yazılmış 100 bulunan bir lebkuchen kalbi taşıyordu. “Michael bizim için ilk hat-trick’ini yaptı, Isi (Saibari, editör notu) FC Bayern’deki ilk golünü attı, ben 100. golümü attım, Serge Gnabry sakatlığının ardından geri döndü” diyerek neşeyle sıralayan Kane, soruya gülerek cevap verirken Olise’nin konuşmasının en kısa olanı olduğunu da anlattı.

Buraya kadar sürpriz yok.

Diğer hücum yıldızları takımın önünde başarılarından söz ederken Luis Diaz’ın neler hissettiği bilinmiyor. Diaz, Allianz Arena’dan başka bir yorum yapmadan ayrıldı. Kontrast daha büyük olamazdı. Bir tarafta sevinç ve kutlama nedenleri, diğer tarafta ise şu sıralar şanssızlığı üzerine çeken forvet Luis Diaz vardı. Onca talihlinin arasında hüzünlü figür oydu.

Luis Diaz Bayern Münih adına son golünü ne zaman attı?

En azından şu var: Münih ekibi adına üst üste beşinci kötü akşamını yaşamasına rağmen moralsiz görünmüyordu. 29 yaşındaki oyuncu, Bundesliga açılışında VfB Stuttgart karşısında 5-1 kazanılan maçta attığı golden bu yana sonraki karşılaşmalarda skora katkı yapamadı. Daha da kötüsü: Schalke’ye, kupada Osnabrück’e ve Şampiyonlar Ligi’nde Bodö/Glimt’e karşı zaman zaman çok net fırsatları harcadı. Geçen hafta Elversberg’de oyuna girdikten sonra, ceza sahasında Michael Olise’nin kusursuz servisinde topu doğrudan kaleye vurmak yerine sanki aklında birden fazla gösterişli hareket varmış gibi davranıp sonunda sadece topu topuğuyla hafifçe vurunca takım arkadaşı Josip Stanisic’i öfkelendirmişti.

Peki şimdi? En dikkat çekici anını, o ana kadarki en güzel Münih atağını golle tamamladığında yaşadı ama gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Diaz, Sky/RTL röportajında daha önce verdiği sözü, golsüz ve asistsiz geçen bir maçla daha boşa çıkardı. “Bence o gol bir sonraki maçta gelecek. Sakin kalmak, mental olarak dengede olmak lazım ki bu insanın üzerine yük olmasın. Çalışmaya, gelişmeye devam etmek gerekiyor. Sorunun sadece fırsatları değerlendirme olduğunu biliyorum. Sadece son vuruş eksik, o da olunca her şey düzelecek.”

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FCB’de Luis Diaz’ın takım arkadaşları fırsatlarını ne kadar iyi değerlendiriyor?

Her şeyin düzelmesi için bir sonraki fırsatı Diaz ancak 10 Ekim’de bulacak. FC Augsburg deplasmanına kadar milli maçlar var. Ve Luis Diaz için özel izin. Kolombiya Milli Takımı Teknik Direktörü Nestor Lorenzo, forvetiyle yaptığı görüşmenin ardından onu kadroya almamayı tercih etti. Diaz’ın, Bayern formasıyla 51 maçta olağanüstü 26 gol ve 23 asist ürettiği son derece yıpratıcı geçen sezonun ve Kolombiya Milli Takımı’yla oynadığı 16 maçın (7 gol, 3 asist) ardından dinlenmesi planlanıyor.

Dünya Kupası sırasında bile, Kolombiya ile son 16 turuna çıktığı dönemde, fırsatları değerlendirme konusunda sıkıntı yaşıyordu; Münih’e döndükten sonraki ilk haftalarda bu sorun daha da büyüdü ve Union karşısında artık çok fazla fırsata bile giremedi.

Buna rağmen: Sofascore verilerine göre yalnızca Bundesliga’da bile şimdiden altı büyük fırsatı kaçırdı, ayrıca ligin ilk dört haftasında 3,1’lik bir beklenen gol değerine ulaştı. Karşılaştırmak gerekirse Harry Kane, 2,17 xG’den şu ana kadar üç gol çıkardı; olağanüstü formdaki Michael Olise ise 2,65 xG’den dört gol buldu. Tüm kulvarlarda Olise şimdiden sekiz gol ve üç asiste ulaştı. Union karşısında 63. dakikada Diaz’ın yerine oyuna giren Ismael Saibari de Bundesliga’daki ilk dört maçında sadece 178 dakikada bir gol ve üç asist üretti.

Luis Diaz form düşüklüğünün geleceğini belki de önceden görmüş olabilir mi?

“Bazıları onun yaşadığı türden bir düşüşe bile sevinirdi” diyen Bayern Sportif Direktörü Max Eberl cuma günü ortamı yatıştırdı ve şöyle konuştu: “Güney Amerika’daki milli maçlar şu anda zorunlu değil ve bu oyuncuya gerçekten iyi geliyor. Çok fazla maç oynadı. Bu açıdan güzel.” Eberl, Diaz’ın “önce biraz tatil yapacağını, sonra yeniden başlayacağını” söyledi. “Kendi programı olacak. Fit dönmeyeceği konusunda endişelenmeye gerek yok” dedi.

İlginç olan şu ki Luis Diaz, bu sezonun başında performans düşüşü ihtimalini en azından hesaba katmış gibi görünüyor. Sky/RTL röportajında, kendi pozisyonu için bir yedek oyuncu istemiş olduğunu da açıkça anlattı. “Tabii ki her zaman oynamak isterim. Ama benim pozisyonumda yardımcı olabilecek biri varsa: Hoş geldi. İşler iyi gitmediğinde bu çok yardımcı olur. O zaman takım arkadaşın sana yardım etmek için vardır ve böylece dönüşümlü oynarsınız. Bu çok önemli. Benim hoşuma giderdi. Ama olmadı. Yine de böyle de iyiyiz.”

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Luis Diaz, FCB’de daha önce de özel izin almıştı

Aslında Bayern, Diaz için böyle bir yedekle sezona girmeyi planlamış ve bunu da kamuoyuna duyurmuştu. Ancak transfer döneminin bitimine kısa süre kala Arijon Ibrahimovic, 20 yaşındaki oyuncu için de bir ölçüde sürpriz olacak şekilde FC Augsburg’a kiralandı. “Isi bugün golünü nereden attı?” diyen Eberl, cuma günü Bayern’in kış döneminde Diaz için yeniden bir yedek düşünüp düşünmeyeceği sorusuna böyle cevap verdi; sonuçta sol kanat pozisyonu kadroda kağıt üzerinde çift alternatifle doldurulmamış tek mevki konumunda.

Eberl’in sorusu retorikti, çünkü Saibari golünü elbette ceza sahasının sol tarafından attı. Ancak Faslı oyuncu doğal bir kanat oyuncusu değil, bunun için yeterli hıza sahip değil. Buna karşın o kadar oyun zekâsına, o kadar iyi bir görüşe ve o kadar ince bir tekniğe sahip ki, hücumda teorik olarak her pozisyonda oynayabilir. Serge Gnabry de Diaz’ın pozisyonunda görev yapabilir. Yine de Diaz’ın takımdaki yeri için şimdilik ciddi bir endişe duymasına gerek yok; Vincent Kompany önümüzdeki maçlarda da tüm yıldızlara mümkün olduğunca benzer süreler vermek için rotasyona devam edecektir. Ayrıca milli ara sonrasında art arda birkaç İngiliz haftası da var.

Bu arada Luis Diaz’ın sezon ortasında tatile gönderilmesi ilk kez olmuyor. Aralık 2025’te Şampiyonlar Ligi’nde kırmızı kart cezası nedeniyle oynayamıyordu ve buna ek olarak Bundesliga’da da beşinci sarı kartını görmüştü; teknik direktör Vincent Kompany onu “birkaç günlüğüne gönderdi. Şu anda birkaç gün uzak kalmasının ve sonra mental ve fiziksel olarak yüzde yüz geri dönmesinin mantıklı olduğunu düşünüyorum” demişti.

Diaz o dönemde gerçekten büyük bir istekle dönmüş ve çok iyi bir ikinci yarı geçirmişti. Hikâye, sadece sezonun çok daha erken bir döneminde olmak üzere, tekrar mı ediyor?