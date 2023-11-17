Luis Diaz, Brezilya'yı tek başına yıktı: Örgütün elinden kurtarılan babası fenalaştı

Luis Diaz, Brezilya sınavını iki golüyle geçerken kısa bir süre önce örgütün elinden kurtarılan babası mutluluktan fenalaştı.

Kolombiya, Dünya Kupası elemelerinde Brezilya'yı mağlup etti

Luis Diaz iki golüyle ülkesine umut oldu

Diaz'ın babası kısa bir süre önce kaçırılmıştı

NE OLDU? CONMEBOL Dünya Kupası elemelerinde Kolombiya, Luis Diaz'ın 75. ve 79. dakikalarda kaydettiği iki golle Brezilya'yı 2-1 mağlup etti. Luis Diaz’ın babası, oğlunun iki golünü de izledikten sonra gözyaşlarına boğuldu. Brezilya maçında Kolombiya formasıyla yerini alan baba Luis Manuel Diaz, Kolombiyalı ELN örgütü tarafından kaçırılmıştı.

NE SÖYLENDİ? Brezilya’ya 2 gol attığı maçtan sonra konuşan Liverpool’un Kolombiyalı futbolcusu Luiz Diaz şunları söyledi: "Tanrı’ya şükrediyorum. O her şeyi mümkün kılıyor. Her zaman zor anlar yaşadık ama hayat sizi güçlü ve cesur kılıyor. Futbol da öyle, hayat da öyle. Bu zaferi hak ettik."

BÜYÜK RESİM: Baba Luis Manuel Diaz, ELN gerilla grubu tarafından dağlık bir bölgede 12 gün boyunca esir tutuldu. Salı günü ailesiyle yeniden bir araya geldi.

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BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Bu galibiyet Kolombiya’nın Dünya Kupası elemelerinde Brezilya’ya karşı 15 maç sonra aldığı ilk galibiyet oldu.