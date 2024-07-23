Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonunun başlamasına kısa bir süre kala Fenerbahçe, yeni sezonun ilk resmi maçına çıkıyor.
Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli takım, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında İsviçre kulübü Lugano ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Peki Lugano-Fenerbahçe maçı canlı olarak nasıl izlenebilir? Tüm detayları goal.com/tr aktarıyor...
Lugano-Fenerbahçe maçı canlı izle
Kanarya, Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında bu akşam Lugano'ya konuk olacak.
Stockhorn Arena'da oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak.
Portekizli hakem Martins'in yöneteceği maç, SPOR SMART ve D-Smart GO'dan canlı olarak yayınlanacak.
|Maç
|Tarih
|Saat
|Kanal
|Lugano-Fenerbahçe
|23 Temmuz Salı
|21.30
|SPOR SMART - D Smart-Go