Jose Mourinholu Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında İsviçre ekibi Lugano'ya konuk oluyor.

Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonunun başlamasına kısa bir süre kala Fenerbahçe, yeni sezonun ilk resmi maçına çıkıyor.

Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli takım, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında İsviçre kulübü Lugano ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Peki Lugano-Fenerbahçe maçı canlı olarak nasıl izlenebilir? Tüm detayları goal.com/tr aktarıyor...

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Lugano-Fenerbahçe maçı canlı izle

Kanarya, Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında bu akşam Lugano'ya konuk olacak.

Stockhorn Arena'da oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak.

Portekizli hakem Martins'in yöneteceği maç, SPOR SMART ve D-Smart GO'dan canlı olarak yayınlanacak.

Maç Tarih Saat Kanal Lugano-Fenerbahçe 23 Temmuz Salı 21.30 SPOR SMART - D Smart-Go

LUGANO-FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE