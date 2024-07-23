Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Lugano'ya konuk oluyor. Lugano-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Moruniho ile yeni bir sayfa açan Fenerbahçe, 2024-25 sezonunun ilk resmi maçına çıkıyor.

Sarı-lacivertli takım, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında İsviçre ekibi Lugano'ya konuk oluyor.

Fenerbahçeli ve diğer futbolseverler Google'da Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta aramalarını yapıyor.

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Maçla ilgili tüm detayları ise goal.com/tr aktarıyor...

Lugano-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında bu akşam Lugano'ya konuk olacak.

Stockhorn Arena'da oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak.

Portekizli hakem Martins'in yöneteceği maç, SPOR SMART ve D-Smart GO'dan canlı olarak yayınlanacak.