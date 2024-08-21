Lugano - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Lugano ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ın maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele etmek isteyen Beşiktaş, play-off turu ilk maçında İsviçre ekibi Lugano ile karşı karşıya gelecek.

2024-2025 sezonuna hızlı giriş yapan Siyah-beyazlılar, Süper Kupa maçında Galatasaray’ı 5-0 mağlup ederek müzesine bir kupa daha götürmüştü. Ardından Beşiktaş, Süper Lig'de Samsunspor ve Antalyaspor ile oynadığı maçları da kazanmıştı.

Peki iyi formunu Avrupa Ligi'ne taşımak isteyen Beşiktaş'ın Lugano ile oynayacağı maç hangi kanalda ve ne zaman? Bilmeniz gereken her şeye GOAL Türkiye ile göz atalım.

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Lugano - Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Lugano ile Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynayacağı maç, 22 Ağustos Perşembe günü saat 21.30'da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı Danimarkalı hakem Morten Krogh yönetecek. Morten'in yardımcılıklarını D. Wollenberg Rasmussen ile Steffen Bramsen yapacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre temsilcisi Lugano ile karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa'da 243. kez sahne alacak.