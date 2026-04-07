Luciano Spalletti, Mohamed Salah'ı eski Ajax oyuncusuyla karşılaştırıyor

Luciano Spalletti, Francisco Conceição’ya duyduğu hayranlığı hiç gizlemiyor. Juventus’un teknik direktörü, kanat oyuncusunun her hafta Serie A’da parladığını görüyor ve onu büyük bir isimle karşılaştırıyor. Tecrübeli teknik adamın görüşüne göre, genç Portekizli oyuncu Mohamed Salah’ın özelliklerini taşıyor.

Sky Italia'ya verdiği röportajda Spalletti, geçen yaz Juventus tarafından kalıcı olarak transfer edilen kanat oyuncusunun niteliklerine daha ayrıntılı olarak değindi. Conceição'da, Liverpool'lu Mısırlı oyuncuyu dünya yıldızı yapan aynı patlayıcılık ve top sürme becerisini görüyor.

Yine de deneyimli teknik direktör, Portekizli oyuncuda hala gelişime açık alanlar olduğunu düşünüyor. "Biraz daha içerde oynaması gerekiyor. Kanatlarda zaten çoğu zaman durdurulamaz," diyor teknik direktör. Forvetin hareketleri her hafta Serie A'daki savunmacıları paniğe sevk ediyor, ancak Spalletti daha fazla çok yönlülük istiyor.

Konumlandırmasının yanı sıra, Spalletti 23 yaşındaki forvet için iki önemli iyileştirme noktası daha görüyor. "Karar verme yeteneğini ve bire bir durumlarda pas seçeneklerini değerlendirebilme becerisini geliştirmeli," diyor.

2022 yazında FC Porto, Conceição'yu Ajax'a kiraladı. Amsterdam'da 28 maça çıktı. Bu 28 maçta Portekizli oyuncu Amsterdam ekibi için bir gol attı, ardından Porto onu geri aldı. Geçtiğimiz yaz, kanat oyuncusu 32 milyon euroya Torino'ya transfer oldu.

Salah'ın bu sezonun ardından Liverpool'dan ayrılacağını açıklamasıyla, Anfield'da halefi hakkında söylentiler dolaşmaya başladı. Dikkatler, listeye giren Conceição'ya yönelmiş durumda. İki oyuncunun oyun tarzı açısından birçok benzerliği var. "Bu doğru bir karşılaştırma," diyor Spalletti.

Conceição bu sezon şimdiden 35 maça çıktı ve dört gol atıp dört asist yaptı.