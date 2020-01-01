Lucescu'dan Fenerbahçe açıklaması

Yeni teknik direktör arayışında olan Fenerbahçe ile adı geçen Mircea Lucescu açıklamalar yaptı.

Daha önce Beşiktaş ve 'ın yanı sıra A Milli Takımı'nı çalıştıran teknik direktör Mircea Lucescu, ile ilgili açıklama yaptı.

Fanatik gazetesine özel açıklamalarda bulunan Lucescu, Fenerbahçe ile gündeme gelmesi üzerine şunları söyledi:

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“Fenerbahçe’den teklif almadım. Ersun Yanal gelmeden Ali Koç ile iki kez görüşmüştük ancak bazı nedenlerden dolayı olmadı. Türkiye’de adımın geçtiğini duyuyorum, bu beni mutlu ediyor."

Daha fazla takım

Kendini Türk futbolunun bir parçası olarak gördüğünü söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Çalıştığım kulüplere büyük emeklerim olduğuna inanıyorum. Türkiye A Milli Takımı için de öyle. Türkiye hakkında ağzımdan asla negatif bir kelime çıkmaz. Tek isteğim büyük takımların sıkıntılı dönemlerini atlatmaları ve ayağa kalkmaları. Baharda takımlarınızı Avrupa sahnesinde görmek bana gurur verir" ifadelerine yer verdi.

İsviçre'den teklif aldığını belirten Lucescu, Beşiktaş ile yaptığı görüşmelerden bahsederken polemik yaratmak istemediğini söyledi: "Sergen Yalçın’ı ve onun Beşiktaş’ını izliyorum. Fantastik işler yapıyor. Geleceği çok parlak bir teknik adam. Kendisine bol şans diliyorum. Kalbim onunla. Süper Lig'i yakından takip ediyorum. Çok ilginç bir şampiyonluk yarışı oluyor. Tüm takımların, hatta Beşiktaş’ın bile şansı var."