Lucescu, oğluyla birlikte Beşiktaş'ın başına geçiyor

A Milli Futbol Takımı ile Haziran'da göreve başlayacak olan Şenol Güneş'in yerine sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

A Milli Futbol Takımı'nda görevine son verilen Mircea Lucescu'nun, oğlu Răzvan Lucescu ile birlikte İstanbul'da olduğu iddia edildi.

Fanatik.ro sitesinde yer alan habere göre sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılacak olan Şenol Güneş'in yerine siyah beyazlı kulüp Mircea Lucescu'yu getirmek istiyor.

Taraflar arasındaki görüşmeler çoktan başlarken, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Lucescu ile şahsen görüşecek. Lucescu'ya teknik direktörlük, Răzvan Lucescu'ya ise takım antrenörlüğü teklif edilecek.

Yapılacak olan sözleşmenin detayları da kesinleşti. Buna göre anlaşma yıllık 2 milyon euro'dan iki yıllık olacak.

Mircea Lucescu daha önce 2002-2004 yılları arasında siyah beyazlı kulübü çalıştırmıştı.

Razvan Lucescu'nun ise PAOK takımıyla 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.