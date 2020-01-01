Lucescu İstanbul'a geliyor

Danışman olarak düşünülen Mircea Lucescu'ya Sergen Yalçın'ın da yeşil ışık yakmasının ardından yönetim görüşmeleri hızlandırdı.

Beşiktaş Sergen Yalçın'ıın teknik direktörlüğünün ardından Mircea Lucescu'yu da göreve getiriyor.

Milliyet Gazetesinden Celal Umut Eren'in haberine göre; Siyah beyazlı yönetim, Bükreş’e gidip görüşmeler yaptığı Mircea Lucescu'yu bugün İstanbul'a getiriyor.

Sergen Yalçın’ı teknik direktörlük görevine getiren Beşiktaş'ta sıradaki önemli transfer Lucescu... Sergen Yalçın'a destek olacak tecrübeli bir ismi takıma kazandırmak isteyen Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi son olarak A Milli Takım'ı çalıştıran deneyimli ismi ikna etti. Rumen futbol adamı, bugün kulübe gelip Ahmet Nur Çebi ve yöneticilerle bir araya gelecek.

Daha fazla takım

Lucescu'nun danışmanlık yapacağı öğrenilirken yaş ortalaması artan kadronun yeniden yapılanma sürecinde aktif rol oynayacağı ifade ediliyor. Lucescu, EURO 2020 biletini alan A Milli Takım'ın iskeletinin oluşmasında önemli pay sahibiydi.