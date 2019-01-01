Lucescu gelirse Quaresma kalacak!

Beşiktaş'ın teknik direktör adaylarından Mircea Lucescu, koltuğa oturması durumunda, Quaresma'nın bir sezon daha takımda kalmasını isteyecek.

Devre arasında Beşiktaş'tan ayrılmak ve ülkesi 'e transfer olmak isteyen Quaresma için Lucescu devreye giriyor.

Fanatik Gazetesinden Orhan Yıldırım'ın haberine göre; Beşiktaş'ta ypılacak başkanlık seçiminden sonra eğer yeni yönetim Mircea Lucescu'yu takımın başına getirirse Romen hoca Quaresma'nın kalmasını isteyecek.

Zaten 1 yıl daha Kara Kartal’la sözleşmesi bulunan tecrübeli yıldız takımdan ayrılmak istese de Lucescu'nun yakın çevresine, Quaresma’yı kalması yönünde ikna edebileceğini söylediği bildirildi.