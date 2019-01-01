Lucescu gelirse Quaresma kalacak!
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AA
Devre arasında Beşiktaş'tan ayrılmak ve ülkesi Portekiz'e transfer olmak isteyen Quaresma için Lucescu devreye giriyor.
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Fanatik Gazetesinden Orhan Yıldırım'ın haberine göre; Beşiktaş'ta ypılacak başkanlık seçiminden sonra eğer yeni yönetim Mircea Lucescu'yu takımın başına getirirse Romen hoca Quaresma'nın kalmasını isteyecek.
Zaten 1 yıl daha Kara Kartal’la sözleşmesi bulunan tecrübeli yıldız takımdan ayrılmak istese de Lucescu'nun yakın çevresine, Quaresma’yı kalması yönünde ikna edebileceğini söylediği bildirildi.