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Lorenzo Lucca’nın Napoli macerasında bir kez daha sona geliniyor. Napoli, sezonun ilk bölümündeki performansı nedeniyle 26 yaşındaki oyuncuyu kış transfer döneminde gönderilecekler listesine aldı.

Eski Udinese oyuncusu, şu ana kadar 10’u ligde, 3’ü Şampiyonlar Ligi’nde olmak üzere toplam 13 maça çıktı ancak gol atmayı başaramadı ve kulüpte tam anlamıyla güven kazanamadı.

Bu nedenle sportif direktör Giovanni Manna, birkaç gündür forvet için yeni bir takım ve Massimiliano Allegri’ye gol yollarında daha fazla güven verebilecek bir alternatif arıyor.

2 milyon maaş alan Lucca’ya Genoa yoğun ilgi gösteriyor. Kulüp, Lorenzo Colombo’nun yaşadığı ciddi sakatlığın ardından ocak ayında harekete geçmeye hazır. Pazar günü sağ ön çapraz bağının kopması nedeniyle sahalardan uzak kalan 24 yaşındaki oyuncunun sezonu şimdiden sona erdi.

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Bu yüzden Genoa’nın Serie A’yı iyi tanıyan ve uyum sağlamak için zamana ihtiyaç duymayacak bir santrfor alması gerekiyor. Lucca, bu açıdan kulübün ilgisini çekiyor. Genoa’nın yakında görüşmelerin temelini atmak ve transfer yarışında öne geçmek için girişimde bulunması bekleniyor.

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Lucca’yı aynı zamanda, Kieron Bowie’nin performansından pek memnun olmayan Sassuolo da takip ediyor. Bowie, 12 maçta yalnızca bir gol attı. Sassuolo’nun Genoa’yı geride bırakmak için, hücum hattının her bölgesinde oynayabilmesi nedeniyle Allegri’nin beğendiği Sebastiano Esposito’yu anlaşmaya dahil etmesi de ihtimal dışı değil.

Lucca’ya son olarak Bologna da ilgi gösterdi. Bologna, sürpriz yaşanmazsa Raffaele Palladino’nun tercih sıralamasında geriye düşen Artem Dovbyk’i yılın başında Roma’ya geri gönderecek.

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Şu an için tek kesin olan, Lucca ile Napoli’nin birlikteliğinin birkaç hafta içinde sona ereceği. Temmuz 2025’te Udinese’den kiralanan ve altı ay sonra toplam 36 milyonun üzerinde bir harcamayla bonservisi alınan Lucca, Napoli’de kendini kabul ettirmekte zorlandı. İlk ayrılık ocak ayında geldi ve oyuncu, başarısız geçen bir kiralık dönem için Nottingham Forest’a gitti.

Yazın Allegri, geliştirilebilecek bir potansiyel gördüğü santrforu takımda tutmak istedi. Ancak Lucca, kendisine duyulan güvene ikna edici performanslarla karşılık veremedi ve şimdi yeniden ayrılmaya hazırlanıyor.

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Manna ise bu sırada Esposito, Joshua Zirkzee ve Gustavo Varela seçenekleri üzerinde çalışmaya başladı. Allegri takviye bekliyor: Ligde üst sıralara tırmanmak ve Şampiyonlar Ligi play-off’larına katılmayı başarmak için hücum hattına takviye gerekiyor.