Lucas Hernandez: Şampiyonlar Ligi'ni tamamlamak imkansız

Fransız futbolcu Lucas Hernandez, Şampiyonlar Ligi'nin bu sezon devam etme ihtimaline imkansız gözüyle bakıyor.

forması giyen Lucas Hernandez, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni tamamlamanın 'imkansız' olduğunu ifade etti.

UEFA, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Şampiyonlar Ligi ve 'ni süresiz olarak askıya aldığını duyurmuştu. Başkan Aleksander Ceferin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, turnuvaları Ağustos ayına kadar bitirmek istediklerini dile getirmişti.

Haberin devamı aşağıda

Avrupa'da askıya alınan liglerin de en iyi ihtimalle Temmuz ayında başlaması beklenirken Bayern Münih'li Lucas Hernandez, L'Equipe'e verdiği demeçte karşılaşmaların aynı zaman dilimine gelmesinin mantıklı olmayacağını dile getirdi:

Daha fazla takım

"Şampiyonlar Ligi fikstürünü de liglerin muhtemel bitiş tarihi olan Temmuz ayına sıkıştırmak çok zor olacak. Şampiyonlar Ligi, koronavirüsten etkilenen tüm ülkeleri ilgilendiriyor. Herkesi karantinadan çıkarmak ve aynı duruma getirmek, üstelik diğer ülkelere seyahet etmek zor olacak. Gerçekçi olmak gerekiyor. Üst düzey ligleri tamamlamak istiyorsak, Şampiyonlar Ligi'nin bitirmemiz imkansız."

Bavyera ekibi geçtiğimiz hafta, salgın nedeniyle ara verdiği antrenmanlara yeniden başladı.

