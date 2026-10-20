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Abobakr El Mokadem
Çeviri:

Lucas Hernandez sakatlığını geride bıraktı: Paris ve Barcelona zirvesinde Vitinha'dan efsanevi rakam

Paris Saint-Germain - Barcelona
Paris Saint-Germain
Barcelona
Şampiyonlar Ligi
L. Hernandez
Vitinha
Fransa
İspanya
Portekiz

Zirve için ateşli mücadele

Lucas Hernandez ve Vitinha, bu akşam oynanacak Barcelona maçı için Paris Saint-Germain'in kadrosunda yer aldı. Karşılaşma, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında Salı akşamı oynanacak.

"Statsdufoot" istatistik ağı, Lucas Hernandez'in Paris ile Şampiyonlar Ligi'nde "Parc des Princes" stadında ilk 11'de görev alacağını belirtti. Bu, 10 Nisan 2024'teki Barcelona maçından bu yana ilk kez gerçekleşecek.



Ağ sözlerine şöyle devam etti: "Vitinha, 2022 yazında Paris kulübüne katılmasından bu yana Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi'ndeki 57 maçının hiçbirini kaçırmadı."


Bu akşamki maç öncesinde Saint-Germain, 6 puanla ikinci sıradaki Barcelona'nın önünde averajla ilk sırada yer alıyor.



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