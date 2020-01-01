Lucas Biglia: Messi'yi Michael Jordan gibi görmek istiyorum

Arjantinli oyuncu, Lionel Messi'nin 2022 Dünya Kupası'nda kendi hikayesini yazabileceğini söyledi.

, kulüp kariyerinde sayısız kupalar kazanmasına ve altı kez Ballon d'Or'a layık görülmesine rağmen Milli Takım formasıyla istediği başarılara bir türlü ulaşamadı.

Lucas Biglia, 2014 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa çok yaklaşan ama Götze'nin golüyle 'ya boyun eğen Lionel Messi için 2022 Dünya Kupası'nın önemli bir şans olabileceğini düşünüyor.

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Biglia, Lionel Messi'nin 'daki Dünya Kupası'nda, basketbol tarihinin en önemli figürü Michael Jordan'ın son Chicago Bulls sezonunda yaptığı gibi "kendi Last Dance"ini oluşturabileceğini söyledi.

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Kariyerini ekiplerinden 'da sürdüren Biglia, FM 94.7'ye yaptığı açıklamada "The Last Dance'i bitirdim. Harika bir belgeseldi. Umarım kendi fenomenimizin de buna benzer bir hikayesini izleme şansını buluruz. Michael Jordan'ın kupaya sarılıp ağladığı gibi Messi'yi de Dünya Kupası'nı kaldırırken görmeyi çok isterim." ifadelerini kullandı.

Messi'nin milli takım kariyeriyle alakalı yapılan eleştirilere de değinen Biglia "Messi, size eziyet etmek için değil, rahat hissettirmek için sizi zorlar. Bu onu büyük kılan özelliklerden sadece bir tanesi. Onu oyuncu olarak tanımlayabilecek bir kelime yok. İnsan olarak ise 100 kat daha iyi. Ama insanların onu bu kadar eleştirmesine anlam veremiyorum. Bir insanın acı çekmesini neden bu kadar istersiniz? Son Dünya Kupası'nda elendiğimiz zaman onun nasıl üzüldüğünü kendi gözlerimlegördüm. Tanrı'ya her gün Messi'yi 2022 Dünya Kupası'nda görmek için dua ediyorum." şeklinde konuştu.