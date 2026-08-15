Louis van Gaal, Hollanda Milli Takımı’nın yeni teknik direktörü olarak Xavi yerine kişisel olarak Peter Bosz’u tercih ederdi. Dries Roelvink’e göre 75 yaşındaki teknik adam bunu Amstelveen’deki bir buluşma sırasında dile getirdi.

Roelvink cumartesi günü Van Gaal ile birlikte göründüğü bir fotoğraf paylaştı. İki arkadaş, cuma günü Amstelveen’deki Aan de Poel restoranında bir araya geldi ve burada Xavi’nin milli takım teknik direktörü olarak atanması gündeme geldi.

Şarkıcı, kendisinin ise Van Gaal’ın bir kez daha Hollanda Milli Takımı’nın başına geçmesini görmekten memnuniyet duyacağını belirtti. “Aan de Poel’de Louis van Gaal bana dün bir kez daha bütün ayrıntılarıyla, KNVB’nin Xavi tercihini yanlış bulmadığını ama kişisel olarak Peter Bosz’u görmeyi tercih ettiğini anlattı” diye yazdı Roelvink.

Van Gaal da cuma günü Xavi’nin atanmasının ardından sessizliğini bozmuştu. Instagram’da eski öğrencisini yeni görevi için tebrik etti: “Tebrikler Xavi. Bol şans, dostum.”

Van Gaal ile Xavi arasındaki bağ, FC Barcelona’daki ortak dönemlerine uzanıyor. İspanyol orta saha oyuncusu, 1998 yılında Hollandalı teknik adam yönetiminde Katalan devindeki resmi maçlardaki ilk maçına çıktı.

Xavi de atanmasının ardından Van Gaal ve gelişimindeki Hollanda etkisi hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. “Hollanda Milli Takımı’nın teknik direktörü olmak benim için büyük bir onur. Eğitimini FC Barcelona akademisinde almış, başta Johan Cruijff ve Rinus Michels olmak üzere güçlü etkilerle yetişmiş biri olarak, Hollanda futboluyla özel bir bağ hissediyorum” dedi.

“Bir bakıma Hollanda futbolunun biraz oğlu olduğum söylenebilir” diye sürdürdü Xavi. “Özellikle Barcelona’da altında ilk çıkışımı yaptığım Louis van Gaal ve Frank Rijkaard olmak üzere diğer büyük teknik adamlar da oyuncu ve antrenör olarak gelişimimde önemli rol oynadı.”







