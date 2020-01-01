Lothar Matthaus: Lewandowski, Messi'den daha iyi bir oyuncu

Alman futbolunun önemli isimlerinden Lothar Matthaus, Bayern Münih'in Polonyalı golcüsünü zirveye çıkardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final mücadlesinde ile , 14 Ağustos Cuma günü karşı karşıya gelecek.

Bu maçla ilgili en çok merak edilen konulardan bir tanesi de ile Robert Lewandowski arasındaki mücadele olacak.

Bayern Münih ve Alman futbolunun en önemli isimlerinden biri olan Lothar Matthaus, Bild'e yaptığı açıklamada Robert Lewandowski'nin, Messi'yi geride bıraktığını düşündüğünü söyledi.

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Matthaus "Messi, dünyanın en iyi oyuncusuyla karşı karşıya gelecek: Robert Lewandowski. O sadece forvetlerin en iyi değil, dünyanın da en iyi futbolcusu. Barcelona artık eski gücünde değil. Messi'ye sahipler ve o her zaman maçları dehasıyla kazandırabilecek bir oyuncu ama bunun Bayern karşısında yeteceğini düşünmüyorum. Barcelona beni korkutmuyor." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Bayern Münih formasıyla 44 maça çıkan 31 yaşındaki Lewandowski, bu karşılaşmalarda 53 gol attı ve 8 asist kaydetti.

Lionel Messi ise 43 maçta 31 gol ve 25 asistlik performans sergiledi.