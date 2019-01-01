Lothar Matthaus: Leroy Sane, Bayern Münih'e gelecek

Almanya'nın efsane futbolcularından Lothar Matthaus, Leroy Sane'nin Bayern Münih'e transfer olabileceğini söyledi.

Alman eski futbolcu Lothar Matthaus, 'nin 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Leroy Sane'nin gelecek sezon forması giyebileceğini duyurdu.

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Son dönemde adı sık sık Bayern Münih ile anılan genç futbolcunun Manchester City ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak Matthaus, Sane'nin yeni sezonda Allianz Arena'nın yolunu tutacağına inanıyor.

"Gelecek sezon Bayern taraftarını çılgına çevirebilecek bir oyuncu varsa o, benim gözümde, Leroy Sane'dir. Münih'e transfer olacağından eminim. Sane, şu an dünyanın en iyi kanat oyuncularından biri ve Bayern'e gelirse harika olur. Becerikli, gol yollarında tehlikeli, hızlı, her iki kanatta da kullanılabilir ve geleceğini çok iyi şekillendirdi. Sane, Guardiola'yı pek tatmin etmiyor. Sane de daha düzenli bir şekilde süre almak istiyor. Robben ve Ribery'nin gidişiyle Bayern, kanada en az 1 adet oyuncu almak istiyor. Sane, Münih'e gelirse iki taraf için de kazan-kazan bir transfer olur."

Matthaus, Lucas Hernandez'e 80 milyon euro verilmesinin ardından Bayern'in, Sane'yi rekor bir fiyata alabileceğini düşünüyor. "Kalitenin bir fiyatı vardır. Sane, Hernandez'den daha pahalı bir oyuncu. Neymar kadar pahalı olmayabilir ama 100 milyon euro verilebilir. Maaşı, bonuslar ve transfer ücreti bir araya gelince Bayern tarihinin rekor isimlerinden biri haline gelebilir ve Sane, buna değer."