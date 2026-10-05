Eski Alman Milli Takımı oyuncusu Lothar Matthäus, Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı kampından ayrılmasının, kamuoyunca bilinenlerden çok daha derin nedenlere dayandığına inanıyor.

Norveç karşısında oynanan maçın (2-1) bitiş düdüğünün ardından teknik direktör Jorge Jesus, barışma ve milli takıma dönüş önerisiyle Cristiano Ronaldo'ya diyalog kapısını araladı.

Jesus şu açıklamayı yaptı: "Bana göre Cristiano, Al Nassr ile oynaması ve milli takıma dönmeyi istemesi şartıyla, bir sonraki kadroya katılmayı hak eden bir oyuncu olacaktır. İki tarafın bir anlaşmaya varabilmesi için konuşmaları ve anlaşmaları gerekiyor. Bu da sadece bana bağlı değil."

Buna rağmen eski Alman Milli Takımı oyuncusu Lothar Matthäus, Cristiano Ronaldo'nun yeniden Portekiz Milli Takımı forması giyeceğine inanmıyor; dahası sorunun yalnızca teknik direktörle yaşanan bir anlaşmazlık olmadığına, aynı zamanda takım arkadaşlarıyla ilişkisindeki gerginliğe de işaret ediyor ve farklı bir veda hak ettiğini vurguluyor.

Matthäus, "Abola" gazetesinin aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Muhteşem bir kariyeri var, onu tüm kalbimle tebrik ediyorum. Futbola çok şey kattı ve ona minnettar olmaktan başka bir şey yapamayız. Belki de tam olarak bu yüzden, milli takımdan ayrılışı daha onurlu olmalıydı. Bunu hak etmiyordu."

Bayern Münih efsanesi, sonunda ikisinin "birbirlerine yüz yüze bakabilmelerini" umuyor. "Çünkü bana göre sorun yalnızca teknik direktörle ve onu yedek kulübesinde tutmasıyla sınırlı değil; bence Ronaldo artık takım arkadaşlarının desteğini de görmüyor."

Cristiano Ronaldo, Kopenhag'da Danimarka karşısında oynanan maçtan (4-2) önce Portekiz'in antrenman kampından ayrılmış, özel bir uçakla Madrid'e gitmiş ve dün pazar günü de Al Nassr'a katılmak üzere uçakla Riyad'a gitmişti.