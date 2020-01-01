Loris Karius’un yerine Volkan Babacan

Loris Karius ile yollarını ayırmayı planlayan Beşiktaş’ın, Başakşehir’in tecrübeli file bekçisi Volkan Babacan’ı gündemine aldığı iddia edildi.

Son olarak Vodafone Park’taki derbide ile berabere kalan ve şampiyonluk yarışından uzaklaşan Beşiktaş, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalara başladı.

Milliyet’in haberine göre Siyah Beyazlılar’da yönetim, yediği hatalı goller nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Lorius Karius’un yerine Volkan Babacan’ı düşünüyor.

Kaleyi önümüzdeki sezon yerli file bekçisine teslim etmek isteyen Beşiktaş’ın performans ve maliyet açısından en uygun isim olarak Volkan Babacan’ı tespit ettiği öne sürüldü.

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Deneyimli kalecinin de sürekli yedek beklediği için ’den ayrılmayı düşündüğü kaydedildi.

Kulübüyle 2021’e kadar sözleşmesi bulunan Volkan sezon başında da Beşiktaş’ın gündemine gelmişti.

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Finansal sıkıntılar nedeniyle Volkan’dan vazgeçmek zorunda kalan Beşiktaş, Karius-Utku ikilisiyle yola devam etme kararı almıştı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada bonservisi 'da bulunan Karius'un yüksek maliyeti nedeniyle yeni sezonda büyük ihtimalle aralarında olmayacağını söylemişti.