Loris Karius'a Şampiyonlar Ligi formülü

Beşiktaş'ta istediği performansı gösteremeyen kaleci Loris Karius, takımının Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması halinde takımdan gönderilecek.

Sezon başında Liverpool'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla 2 yıllığına kiraladığı Loris Karius, Beşiktaş'ta kendisinden istenen performansı gösteremiyor.

Fanatik'te yer alan habere göre Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması halinde kaleci Karius ile yollar ayrılacak.

Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 20 maçta kalesinde 25 gol gören Alman file bekçisi, taraftarların ve yönetimin tepkisini çekmiş durumda.

Sözleşmesinde 8 milyon Euro’luk zorunlu satın alma opsiyonu bulunan Karius için Beşiktaş’ın Liverpool’a 2020 yılının Haziran ayına kadar bu parayı ödemesi gerekiyor.