Loris Karius: Sorumluluğu üzerime alıyorum

Slovan Bratislava deplasmanından beklemediği bir mağlubiyetle dönen Beşiktaş'ta kaleci Loris Karius taraftardan destek istedi.

UEFA 'nde Slovan Bratislava deplasmanından 4-2'lik mağlubiyetle dönen Beşiktaş'ta hatalı goller yiyen Loris Karius instagram hesabından özür diledi.

Alman eldiven özür dilerken, ilk golün sorumluluğunu aldığını belirtti: İlk golde sorumluluğu üstüme alıyorum. Ona rağmen kazanabilirdik. İşler yorunda gitmedi.

Karius ayrıca henüz hiçbir şeyin bitmediğini belirterek, "Ama lütfen, hep birlikte kalalım. Pazartesi gecesi önemli bir maçımız var. Bu durumu aşmamız için sizin desteğinize ihtiyacımız var. Beraber olalım ve Pazartesi günü 3 puanı alalım" ifadelerini kullandı.

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26 yaşındaki kaleci bu sezon biri Beşiktaş formasını 4 resmi maçta giyerken kalesinde 8 gol gördü.