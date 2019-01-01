Loris Karius sitem etti: Şenol Hoca benimle bir kere yüz yüze konuştu!

Beşiktaş'ın kalecisi Loris Karius, eski teknik direktörü Şenol Güneş'in kendisiyle yeterince iletişim kurmadığını belirtti.

Beşiktaş'ın 'dan kiraladığı Loris Karius geçtiğimiz sezon hakkında konuştu.

Ortak basın toplantısı düzenleyen Alman file bekçisi, geçtiğimiz sezon yaşadığı sıkıntıları değerlendirirken Şenol Güneş'e sitem etti:

"Ben buraya geldiğimde 2 sezonluk imza attım. Başından beri niyetim çok açıktı. Geçen sezon bazen mutsuz olduğum zamanlar geçirdim ama genel olarak mutluydum. Buradaki hedefim ligde şampiyonluk yaşamak. Bu konuda kafamda herhangi bir tereddüt yok."

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"Geçen sezon takım halinde sorunlu bir sezon geçirdik. Takımım için zor zamanlardan geçtik. Bazen sahada donup kalıyorduk, ne yapacağımızı bilemiyorduk."

"Şenol Güneş'in medya ile değil, direkt benimle konuşmasını isterdim. Şenol Hoca, 10 ay içinde benimle sadece bir kez yüz yüze konuştu. Şu an bunu düşünmüyorum artık. Yeni bir dönem var ve yeni döneme odaklanıyorum."