Loris Karius: Finalde beyin sarsıntısı geçirmiştim

Unutulmaz Real Madrid - Liverpool Şampiyonlar Ligi finalinde yaptığı hatalarla hedef adam olan Loris Karius, yıllar sonra kendini savundu.

İki sezon önce Şampiyonlar Ligi finalinde yaptığı hatalarla konuşulan Loris Karius, eleştiriler karşısında çok şeyler öğrendiğini belirtirken kendisine adil davranılmadığını savundu.

karşısına çıkan , finali 3-1 kaybetmişti. İspanyol devinin 1-0 öne geçtiği golde Benzema'ya adeta asist yapan Karius, skor 2-1'ken de Bale'ın sert şutunu elinden kaçırmış ve takımının 3-1 yenilmesinde sorumlu olarak gösterilmişti.

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2018 yazında da Liverpool, 'dan astronomik transfer bedeliyle Alisson'u kadrosuna kattı ve Karius da kiralık olarak Beşiktaş'a katıldı.

Karius unutulmaz final maçındaki performansını değerlendirirken maçın başlarında Sergio Ramos'la girdiği mücadelede beyin sarsıntısı geçirdiğini ve bir süre toparlanamadığını söyledi.

Sport Bild'e konuşan Karius, "İnanın bana, bundan çok şey öğrendim! Geriye dönüp baktığımda, bu konuda kamuoyunu daha fazla bilgilendirmeliydim. Sergio Ramos'un sert darbesinden sonra bir sarsıntı yaşadım. Bu, dünyanın önde gelen beyin uzmanlarından biri tarafından yapılan ayrıntılı bir çalışmada da kesin olarak belirlendi. İlk başta, bunu kamuoyuna duyurmak istemedim. Sonuçta çok fazla kötü niyetli hakaret vardı. Asla bahane olarak kullanmadım" açıklamasını yaptu

Kendisine gelen hakaretleri anlatan Karius, şu ifadeleri kullandı:

"24 yaşındayken Şampiyonlar Ligi finalindeydim. Böyle bir finalde aktif Alman kaleciler arasında sadece Manuel Neuer ve Marc-Andre ter Stegen vardı.

"Daha önceki tüm çabalarım ve iyi performanslarım birden bire unutuldu. Bana gösterilen reaksiyonlar sert ve saygısızdı."

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"Biz oyuncular internette aşırı düşmanlıkla karşı karşıyayız. Her mesajı okursanız iki gün boyunca uyuyamazsınız. İnsanların anonim kimlik altındaki hakaretleri, ayrımcılıkları ve ırkçılıkları delilik."

"Bir oyuncuyu ıslıklayan taraftarı suçlayamazsınız. Bir giriş ücreti ödediler ve memnuniyetsizlik hakkına sahipler. Bir profesyonel buna katlanmak zorundadır. Ancak kişisel hakaretler veya ölüm tehditleri olmamalı."

"Ölüm tehditleri vardı ama bunları ciddiye almıyorum. Bunlar isimsiz olarak yazan ve yüzlerini profillerinde göstermeyen insanlar."