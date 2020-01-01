Loris Karius, Beşiktaş'la sözleşmesini feshetti
Beşiktaş'ta Loris Karius dönemi sona erdi. 26 yaşındaki kaleci, Instagram hesabından yaptığı açıklamada siyah beyazlı ekiple kontratını feshettiğini duyurdu.
Alman file bekçisi, alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle daha önce FIFA'ya şikayet ettiği Beşiktaş'la olan sözleşmesini tek taraflı feshetti.
Taraflar arasında nisan ayı sonunda ipler kopma noktasına gelmiş, Karius'un menajeri Florian Goll, Bild'e verdiği demeçte oyuncusunun ödeme alamıyor olmasının koronavirüsle ilgili olmadığını savunmuştu.
Erdal Torunoğulları, Karius'la yaşadıkları problemle ilgili "Karius bize sıkıntı yarattı. Hem alacakları için hem de sözleşmesini feshetmek için FIFA'ya gitti. Hak etmediği alacaklarını da istedi. Oynamadığı ayların parasını istiyor. Gitmek istiyor, kendi bileceği iş. Haksız bir ödeme yapmak istemiyoruz." açıklamasını yapmıştı.
2018-19 sezonu başında Liverpool'dan iki yıllığına kiralanan 26 yaşındaki file bekçisinin Beşiktaş'tan 1.6 milyon euro civarında alacağı olduğu iddia ediliyor.
Karius'un Instagram hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
"Bugün Beşiktaş'la olan sözleşmemi feshettim. Her şeyin bu şekilde bitmesi üzücü ama bu durumu sorunsuz çözüme kavuşturmak için elimden geleni yaptı. Yönetimle defalarca konuştum ve her seferinde sabırlı davrandım. Bunlar geçen yıl da oldu. Maalesef sorunu çözmeye çalışmadılar ve hatta maaşımda indirime gitme önerimi bile kabul etmediler.
Benim için, bu kulüpte oynamaktan büyük bir mutluluk duyduğumu bilmeniz çok önemli. Beşiktaş, her zaman müthiş destek veren böylesine muazzam bir taraftar grubuna sahip olduğu için gurur duymalı. Beni iyi ve kötü zamanlarda hep desteklediniz ve sizi hep iyi hatırlayacağım. Takım arkadaşlarıma, antrenörlerime ve kulüp çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum. Beni ilk günden itibaren sıcak bir şekilde sahiplendiniz. Çok teşekkürler. Şampiyon Beşiktaş!"
Hi everyone, today I terminated my contract with BEŞİKTAŞ. It’s a shame it comes to an end like this but you should know that I have tried everything to solve this situation without any problems. I was very patient for months telling the board over and over again. Same things happened already last year. Unfortunately they haven’t tried to solve this situational problem and even refused my suggestion to help by taking a pay cut. It’s important to me that you know I really enjoyed playing for this club a lot. BEŞİKTAŞ can be proud having such passionate fans behind them always giving amazing support. You always supported me in good and bad times and I will always remember you in the best way! Also I want to say thank you to all my teammates, coaching staff including all people working for the club. You welcomed me with arms wide open from day one. Thank you so much! Champion Beşiktaş 🦅