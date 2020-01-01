Loris Karius, Beşiktaş'la sözleşmesini feshetti

Alman kaleci alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle siyah beyazlı ekiple kontratını tek taraflı sona erdirdiğini açıkladı.

Beşiktaş'ta Loris Karius dönemi sona erdi. 26 yaşındaki kaleci, Instagram hesabından yaptığı açıklamada siyah beyazlı ekiple kontratını feshettiğini duyurdu.

Alman file bekçisi, alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle daha önce FIFA'ya şikayet ettiği Beşiktaş'la olan sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Taraflar arasında nisan ayı sonunda ipler kopma noktasına gelmiş, Karius'un menajeri Florian Goll, Bild'e verdiği demeçte oyuncusunun ödeme alamıyor olmasının koronavirüsle ilgili olmadığını savunmuştu.

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Erdal Torunoğulları, Karius'la yaşadıkları problemle ilgili "Karius bize sıkıntı yarattı. Hem alacakları için hem de sözleşmesini feshetmek için FIFA'ya gitti. Hak etmediği alacaklarını da istedi. Oynamadığı ayların parasını istiyor. Gitmek istiyor, kendi bileceği iş. Haksız bir ödeme yapmak istemiyoruz." açıklamasını yapmıştı.

2018-19 sezonu başında 'dan iki yıllığına kiralanan 26 yaşındaki file bekçisinin Beşiktaş'tan 1.6 milyon euro civarında alacağı olduğu iddia ediliyor.

Karius'un Instagram hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Bugün Beşiktaş'la olan sözleşmemi feshettim. Her şeyin bu şekilde bitmesi üzücü ama bu durumu sorunsuz çözüme kavuşturmak için elimden geleni yaptı. Yönetimle defalarca konuştum ve her seferinde sabırlı davrandım. Bunlar geçen yıl da oldu. Maalesef sorunu çözmeye çalışmadılar ve hatta maaşımda indirime gitme önerimi bile kabul etmediler.

Benim için, bu kulüpte oynamaktan büyük bir mutluluk duyduğumu bilmeniz çok önemli. Beşiktaş, her zaman müthiş destek veren böylesine muazzam bir taraftar grubuna sahip olduğu için gurur duymalı. Beni iyi ve kötü zamanlarda hep desteklediniz ve sizi hep iyi hatırlayacağım. Takım arkadaşlarıma, antrenörlerime ve kulüp çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum. Beni ilk günden itibaren sıcak bir şekilde sahiplendiniz. Çok teşekkürler. Şampiyon Beşiktaş!"