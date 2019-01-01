Loris Karius, Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet etti

Loris Karius'un Beşiktaş'ı dört aylık alacakları nedeniyle FIFA'ya şikayet ettiği iddia edildi.

Beşiktaş'ın 3-2 kazandığı maçının ardından hatalı goller yiyen Loris Karius, Şenol Güneş tarafından basın önünde eleştirilere maruz kalmıştı.

Alman file bekçisinin ise Beşiktaş'tan alacaklarını tahsil edemediği için FIFA'ya başvurduğu ortaya çıktı.

Bild' in haberine göre Karius, Beşiktaş'tan dört aylık alacağı için 20 Şubat'ta FIFA'ya başvurdu ve kendisine bir ödeme günü verildi. Fakat Beşiktaş, Karius'a ödeme yapması gereken tarihi de geçirdi.

Haberde Beşiktaş'ın FIFA'dan çıkacak karara göre sportif yaptırıma uğrayabileceğinin de altı çizildi.