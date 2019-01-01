Loris Karius: Beşiktaş ile şampiyonluğa odaklandım

Beşiktaş'ın kalecisi Loris Karius, takımının Antalyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında konuk olduğu 'u 2-1 mağlup ederek ligde üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

Siyah beyazlı takımda Alman file bekçisi Loris Karuis, 86. dakikada yaptığı kurtarışla alınan üç puanda önemli bir pay sahibi oldu.

26 yaşındaki eldiven, karşılaşmanın ardından Fanatik'ten Orhan Yıldırım'a görüşlerini paylaştı ve takımıyla şampiyonluk yaşamaktan başka düşüncesi olmadığını ifade etti.

"Derbi galibiyeti anlamsız olurdu"

Sözlerine derbisinin takım içinde yarattığı havayı anlatarak başlayan Karius, şu cümleleri kullandı:

“Antalyaspor karşısında kazanamasak derbide alınan galibiyetin bir anlamı olmazdı. Derbideki hislerimizi, motivasyonumuzu aynı şekilde bu maça taşıdık. Son dakikalarda yaptığım kurtarış sebebiyle mutluyum. Normalde kaleciler, hep yedikleri gollerle ön plana çıkar. Bu kez tersi durumla gündeme gelmek benim için mutluluk verici”

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"Şampiyonluğa odaklandım"

Beşiktaş ile olan kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan tecrübeli eldiven, gelecekle ilgili düşündüğü tek şeyin Beşiktaş'la başarı kazanmak olduğunu söyledi:

“Şimdiden sezon sonunda ne olacağını düşünmüyorum. Yalnızca Beşiktaş formasıyla şampiyonluk kazanmaya odaklıyım. Bunu başardıktan sonra geleceğime karar vermek istiyorum”