Loris Karius: 'Beşiktaş'a dava açmak zorunda kaldım'

Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius'tan siyah-beyazlı kulüple ilgili çarpıcı bir itiraf geldi.

2018-2019 sezonunun başında siyah beyazlılara transfer olan Alman file bekçisi takımda iki sezon forma giymişti. Gösterdiği performans ile tartışılan isimlerden olan oyuncu kariyerinde yaşadıklarını anlattı.

2018 Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid karşısında Liverpool forması gösterdiği performans ve yediği hatalı gollerin ardından kariyerinin gidişatı tamamen değişen oyuncu o gece için şunları söyledi:

'Ne yaparsam yapayım yeterli olmadı'

"Son yıllarda ne yaparsam yapayım, o geceyi silmek için asla yeterince iyi olmadı. Real Madrid'e karşı kaybettiğimiz Şampiyonlar Ligi finainden sonra toparlanmak zor oldu.

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"O geceyi unutmak çok zordu. Diğer kulüplerde bile bunun benim için dezavantaj olduğunu hissettiğim zamanlar oldu." dedi.

'Beşiktaş'a dava açmak zorunda kaldım'

Liverpool'dan Beşiktaş'a kiralık olarak transfer olan Karius, Türkiye kariyeriyle ilgili ise şu yorumu yaptı:

"Liverpool'dan ayrıldım ve beni gerçekten çalkantılı bir dönem olan Türkiye'ye götürdü. Zaten kırılgan olduğum bir dönemde pek çok şey oluyordu.

"Çok fazla kaos vardı. Beş ya da altı ay boyunca maaş alamadım ve kulübe dava açmak zorunda kaldım.

"Bu sevdiğiniz ya da yapmak istediğiniz bir şey değil ama gerçekten başka bir seçeneğim yoktu."