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Loris Karius'un, gelecek sezondan itibaren Jonas Urbig'e deneyimli bir ikinci kaleci olarak destek vermesi için Bayern Münih'in adaylarından biri olduğu biliniyor. Şimdi bu konuda hareketlilik yaşanıyor gibi görünüyor.

Nitekim Sport Bild'in haberine göre Karius, orada düzenli oynama şansı olmayacak olsa da Almanya'nın rekor şampiyonuna transfer olmaya açık. Bunun nedeni, Münih'e transfer olursa ailesine daha yakın olacak olması. Eşi Diletta Lotta, iki çocuğuyla birlikte Milano'da yaşıyor.

Karius'un ailesiyle vakit geçirmek için her fırsatta katlandığı Gelsenkirchen çıkışlı yolculuklarla karşılaştırıldığında, Münih'ten Milano'ya gitmek çok daha kolay. Bu konuda S04 Teknik Direktörü Miron Muslic'in kendisine özel bir esneklik tanıdığı bile belirtiliyor. Sport Bild'e göre Muslic, 33 yaşındaki kaleciye Milano seyahatleri için yeterince izin vermeye özellikle dikkat ediyor.

Karius, istatistiklere göre şu anda Bundesliga'nın en iyi kalecilerinden biri

Karius, Ocak 2025'te bonservis bedeli ödenmeden kadroya katılmasından bu yana zaman zaman olağanüstü performanslarla bunun karşılığını veriyor. Eski genç millî oyuncu, 2026'daki yükselişin mimarlarından biriydi. Bundesliga'da da düşme tehlikesi yaşayan ve şu anda 17. sırada bulunan Schalke'nin durumunun daha kötü olmamasında başrol oynuyor. Kalesine gelen şutların yüzde 81'ini kurtararak Bundesliga'da düzenli forma giyen kaleciler arasında ilk sırada yer alıyor.

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Bu performans, onu Münih ekibi için de cazip kılıyor gibi görünüyor. Manuel Neuer dönemi, Almanya'nın rekor şampiyonunda önümüzdeki yaz büyük olasılıkla sona erecek. Sakatlanmaya son derece yatkın olan 40 yaşındaki kalecinin süresi dolacak sözleşmesini bir kez daha uzatması pek olası görünmüyor. Neuer de bu sezonun ardından kariyerini noktalayabileceğinin sinyalini birkaç kez verdi.

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Birinci kaleci olarak yerini Jonas Urbig alacak. 23 yaşındaki kaleci, son bir buçuk yılda Neuer'in yokluğunda birçok kez mükemmel performans sergiledi. Kulüp içinde kendisine son derece değer veriliyor ve Neuer'in bıraktığı büyük boşluğu doldurabileceğine inanılıyor. Urbig, Alman millî takımında da iki yıl sonraki Avrupa Şampiyonası'nın ardından birinci kaleci olması muhtemel isim olarak görülüyor. Mevcut duruma göre o zamana kadar Almanya kalesini Marc-Andre ter Stegen'in koruması bekleniyor.

Urbig'in Bayern kalesinin yeni birinci kalecisi olarak uyum sürecini mümkün olduğunca kolaylaştırmak için Bayern Münih, önümüzdeki yaz deneyimli bir ikinci kaleci transfer etmek istiyor. Son aylarda çeşitli medya kuruluşları bu yönde haberler yaptı.

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Urbig'in yedeği için adaylar arasında Karius'un yanı sıra Finn Dahmen (FC Augsburg), Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Marvin Schwäbe (1. FC Köln) ve Bernd Leno'nun (Fulham) da bulunduğu belirtiliyor.

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Schalke 04, Loris Karius'u satmak zorunda kalabilir mi?

Schalke ile sözleşmesi 2028'e kadar devam eden Karis için Bayern'in muhtemelen milyonlarla ifade edilen bir bedel ödemesi gerekecek. Schalke'nin küme düşmesi hâlinde bu bedel daha düşük olabilir. Ancak Bayern kabul edilebilir bir teklifle gelirse Schalke, Karius'u satmak zorunda da kalabilir.

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Çünkü Schalke'nin mali durumu yine iyi görünmüyor. WAZ, daha yaz aylarında o tarihe kadar oyuncu satışları gerçekleşmediği için Schalke'nin "2026 için mali hedefi" tutturamama riskiyle karşı karşıya olduğunu bildirmişti. Bölgesel gazete o dönemde, "Zarar etmek yasak; aksi takdirde negatif öz sermayenin artması riski var. Bu da 2027/2028 sezonunda puan silme cezasına yol açar" diye yazmıştı. Sport Bild'e göre bu tehlike hâlâ sürüyor gibi görünüyor.