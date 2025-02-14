Lorenzo Insigne'ye talip olan sürpriz Süper Lig ekibi

Lorenzo Insigne'ye yedek kulübesinin yolu görünürken İtalyan yıldıza meğer sürpriz bir Süper Lig ekibi de talip olmuş.

Kariyerini MLS ekiplerinden Toronto'da sürdüren Lorenzo Insigne'nin kulübüyle arası açılıyor. Yahoo Sports Kanada'nın haberine göre, Toronto ekibi kış transfer döneminde İtalyan futbolcuyla yollarını ayırmak istiyordu. Avrupa'dan oyuncuya 3 takımın talip olduğu ancak Insigne'nin transferi reddettiği iddia edildi.

Haberde İtalya'dan Venezia ve İspanya'dan Valladolid'in yanı sıra Türkiye'den Sivasspor'un Insigne için teklifte bulunduğu yer aldı.

Toronto oyuncunun ayrılığı durumunda yıllık ücretinin büyük bölümünü ödemeyi kabul etmişti.

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Insigne için sırada ne var?

Transferde taliplerini geri çeviren 34 yaşındaki futbolcu takımda kalma inadıyla kulübüyle arasını açtı. Insigne'ye planlarında yer vermeyen Toronto oyuncuya forma şansı vermeyi de düşünmüyor.

Kış transfer penceresinin kapanması nedeniyle Insigne yaza kadar Toronto'da kalabilir. Ancak kulüp en kısa sürede yolları ayırmak için yeni yollar arayacak.

Yıllık 15.5 milyon dolar ücretiyle Lionel Messi'nin ardından MLS'in en fazla kazanan ikinci futbolcusu konumundaki Lorenzo Insigne'nin sözleşmesi Haziran 2026'ya kadar devam ediyor.

2022 yazından bu yana Toronto'da oynayan deneyimli futbolcu çıktığı 63 maçta 18 gol attı ve 12 yaptı.