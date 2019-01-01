Lorenzo Insigne Liverpool'a karşı yok

Napoli'nin İtalyan golcüsü, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak kritik müsabaka öncesi sakatlığı sebebiyle kadroya alınmadı

ile , 27 Kasım Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. maçında Anfield'da karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 4 maçın ardından 9 puanla lider olan Liverpool'u 1 puan geriden İtalyan rakibi takip ediyor. 3. basamakta bulunan Salzburg da gruptan çıkma yarışına dahil olabilir.

İki ekibin de Şampiyonlar Ligi'ndeki geleceklerini etkileyebilecek zorlu mücadele öncesi Napoli'ye kötü haber geldi.

'da oynanan -Napoli karşılaşmasında sakatlık geçiren Lorenzo Insigne, Napoli'nin sosyal medya hesabından duyurduğu Şampiyonlar Ligi maç kadrosunda yer almadı.

Takımla antrenmanlara çıkan ancak ağrıları devam eden İtalyan oyuncu, önemli deplasmanda görev alamayacak.

Haberin devamı aşağıda

Napoli'nin açıkladığı maç kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Allan, Callejon, Di Lorenzo, Eljif Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Hysaj, Karnezis, Koulibaly, Llorente, Lozano, Luperto, Manolas, Maksimovic, Mario Rui, Meret, Mertens, Ospina, Younes, Zielinski"

Lorenzo Insigne, bu sezon Napoli formasıyla görev aldığı 15 maçta 4 gol 5 asist kaydetti.