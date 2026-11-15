Julen Lopetegui'nin Katar Milli Takımı ile geleceği artık her olasılığa açık değil; zira çeşitli raporlar, önümüzdeki dönemde görevine devam etme konusundaki tutumunun ayrıntılarını ortaya koydu.

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Her ne kadar görevi, "El Annabi" ile olan mevcut sözleşmesinin sona ereceği belirlenen tarih olan Nisan 2027'nin ötesine uzanan rekabetçi hedefleri içerse de, İspanyol teknik adam Avrupa futboluna geri dönme arzusu nedeniyle gelecekteki seçeneklerine çoktan göz atmaya başladı.

Asya Kupası'nın tarihindeki değişiklik de İspanyol teknik adamın tutumunun belirlenmesinde rol oynadı. Turnuva, Orta Doğu bölgesindeki artan istikrarsızlık nedeniyle Ocak 2027'den Ocak 2028'e ertelendi; bu durum, görevi devraldığında hedefleri arasına koyduğu en önemli meydan okumalardan birini yaşamaktan onu mahrum bıraktı.

Ancak turnuvanın ertelenmesi, kararının tek nedeni değildi. Zira Lopetegui bir süredir, 2026 Dünya Kupası'na katılım ve Körfez Kupası müsabakalarının ardından Katar Milli Takımı ile tecrübesini sürdürmemeyi düşünüyordu. Böylece geleceği, turnuva takvimine ilişkin son gelişmelerden önce gözden geçirilmeye başlanmıştı.

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Son görünüş mü?

İspanyol Sport gazetesinin Katar'ın "El Şark" gazetesinden aktardığına göre, Katar Futbol Federasyonu ile ayrılığını görüşmek üzere henüz resmi bir toplantı yapılmamış olsa da, Lopetegui milli takımdaki döneminin fiilen sona erdiğini düşünüyor. Bu durum, Güney Kore karşısında oynanacak hazırlık maçını, teknik ekibin başındaki son maçı olmaya aday kılıyor.

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İspanyol teknik adam, Katar Milli Takımı'nın başına son derece zor bir dönemde geçmişti. Takım sonuçların kötüye gitmesinden mustaripti, üst üste dört maç kaybetmiş ve Dünya Kupası'na katılma şansı da azalmıştı. Lopetegui takımın gidişatını değiştirmeyi ve dengesini yeniden kazanmayı başardı; onu Dünya Kupası'na götürecek play-off'a taşıdı ve burada Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı'nı geçtiler.

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Dünya Kupası başarısı

Bu katılımla birlikte Katar Milli Takımı, elemeler yoluyla ve sportif liyakatle ilk kez Dünya Kupası'na ulaşarak tarihi bir başarıya imza attı. Önceki katılımı olan 2022 edisyonu, turnuvaya kendi sahasında ev sahipliği yapmasıyla bağlantılıydı ve organizatör ülke olması sebebiyle eleme turlarını oynamasına gerek kalmamıştı.

Lopetegui'nin etkisi, Katar'ı Dünya Kupası'na taşımakla sınırlı kalmadı; onun yönetiminde milli takım, San Francisco şehrinde oynanan bir maçta İsviçre ile 1-1 berabere kalarak Dünya Kupası katılımları tarihinde ilk puanını kaydetmeyi de başardı. Ayrıca Katar Milli Takımı, Körfez Kupası'nda yarı finale ulaştı; ancak macerası, ev sahibi ve sonrasında şampiyonluğa uzanan Suudi Arabistan karşısında penaltı atışları sonucu alınan mağlubiyetle sona erdi. İki takım da müsabakayı normal süre içinde sonuçlandıramamıştı.

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En yakın adres Avrupa

Katar Milli Takımı'ndan ayrılığının yaklaşmasının ardından, kulüplerle yaşadığı geçmiş tecrübeleri sayesinde teknik adam piyasasında hâlâ iyi bir itibarı koruyan Lopetegui için Avrupa sahalarına dönüş en öne çıkan seçenek olarak görünüyor. İspanya La Liga ve İngiltere Premier Lig müsabakaları, teknik adam için önümüzdeki dönemde olası iki adres olarak öne çıkıyor. Daha önce Lopetegui'nin adı, takımın başından Manuel González'in gönderilmesinin ardından Espanyol'a geçişle anılmıştı; İspanyol teknik adam ise kulüpler düzeyinde yeni bir fırsat arıyor.

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