"Londra, işte geliyorum": Vinicius'un menajerinden yeni bomba

Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'ı temsil eden Roc Nation ajansının başkanı Michael Yormark, Brezilyalı oyuncunun geleceği hakkında yeni bir spekülasyon dalgası başlattı. Yormark, Londra'daki Heathrow Havalimanı'na iner inmez sosyal medya hesabından, "Londra, işte geliyorum. Hadi bakalım!" paylaşımını yaptı. Bu gelişme, Arsenal'in Brezilyalı kanat oyuncusuyla ilgilendiğine dair giderek artan söylentilerin sürdüğü bir dönemde geldi.

İspanyol AS gazetesinin haberine göre, Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta, Vinicius'u transfer etme konusunda ciddi bir ilgi gösterdi ve Emirates'e transfer olması halinde takımın kadrosunda ilk on birin vazgeçilmez bir parçası olacağını ona teyit etti. Bu durum, oyuncunun menajerinin İngiltere'nin başkentine yaptığı bu sürpriz ziyarete özel bir önem kazandırıyor.

Bu gelişme kritik bir dönemde yaşanıyor. 26 yaşındaki Vinicius, Dünya Kupası'ndaki katılımının ardından çıktığı iznin ardından dün pazartesi günü Real Madrid antrenmanlarına döndü, ancak kraliyet kulübüyle geleceği hâlâ belirsizliğini koruyor ve büyük soru işaretleriyle çevrili durumda.

Brezilyalı yıldızın Real Madrid ile sözleşmesi Haziran 2027'de sona eriyor ve son aylarda yürütülen kesintili müzakerelere rağmen iki taraf sözleşme yenileme konusunda henüz bir anlaşmaya varamadı. Bu durum, kraliyet kulübünü kritik bir konuma sokuyor ve bir yıl sonra oyuncuyu bedavaya kaybetmemek için bu yaz onu satmaya itebilir.

Yaz transfer döneminin kapanmasına bir aydan az süre kala ve Vinicius'un yeni teknik direktör Jose Mourinho'nun kadrosuna adapte olmasının ardından, Brezilyalı oyuncunun durumunun önümüzdeki günlerde acil bir çözüm gerektirdiği görülüyor.

Real Madrid yönetimi, Vinicius dosyasını ele almak için 3 olası senaryoyla karşı karşıya: Birincisi, sözleşmesini yenilemek için nihai bir anlaşmaya varmak ve geleceğini çevreleyen belirsizlik durumunu sona erdirmek; ikincisi, 2027'de onu bedavaya kaybetmemek için mevcut transfer döneminde satmak; üçüncü senaryo ise hiçbir değişiklik yapmamak ve oyuncunun sözleşmesini tamamlayıp Haziran 2027'de bedavaya ayrılması riskini göze almak.

Vinicius, son yıllarda Real Madrid'in en öne çıkan yıldızlarından biri olarak kabul ediliyor, ancak takımın bir numaralı yıldızı haline gelen Kylian Mbappe'nin katılmasından bu yana kulüple ilişkisi belirgin bir gerilim yaşadı. Bu durum, Brezilyalı oyuncuyu Fransız oyuncunun elde ettiğine benzer bir mali muamele talep etmeye itti; kulüp ise bunu şu ana kadar reddetti.