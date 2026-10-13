Londra'daki törende: Messi Altın Top ödülünü kazanana takdim edecek mi?

Arjantinli yıldız Lionel Messi, 26 Ekim'de İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek 2026 Ballon d'Or töreni öncesinde, törene katılacağı ve ödülü kazanana takdim etme görevini üstlenebileceği yönündeki haberlerin yayılmasının ardından tartışma yarattı.

Son saatlerde bazı küçük internet sitelerindeki basın raporları, "Juan Jesus" adlı bir gazeteciye dayandırarak, Messi'nin törene katılmaya hazırlandığını, hatta bu yıl Ballon d'Or'u kazanana takdim etme gibi özel bir rol üstleneceğini öne sürmüştü.

Bu haberlerin ardından ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Inter Miami kaptanının bu görevi yerine getirmek üzere bir davet almadığını açıkladı.

Romano, "X" platformundaki resmi hesabından paylaştığı mesajda şunları söyledi: "Lionel Messi, Ballon d'Or'da kazananlara herhangi bir ödül takdim etmeyecek, çünkü bunun için kendisine bir davet gelmedi."

İtalyan gazeteci, Arjantinli yıldızın Ballon d'Or törenine katılımının da henüz kesinleşmediğini belirterek, beklenen törende görüneceğine dair yayılan haberlerin üzerine soru işaretleri koydu.









Lionel Messi'nin, Harry Kane, Lamine Yamal ve Kylian Mbappé gibi diğer önemli yıldızların yanı sıra 2026 Ballon d'Or adayları listesinde yer alması, bu haberlere ilişkin soru işaretlerini daha da artırıyor. Zira bu, kazanana takdim edeceği söylenen ödülün yarışmacılarından biri olacağı anlamına geliyor.

Bu durum teorik olarak ödülü takdim etme olasılığını ortadan kaldırmasa da, özellikle Fabrizio Romano'nun Arjantinli yıldıza bu görev için davet gönderilmediğini doğrulamasıyla birlikte, ortada dolaşan raporların doğruluğuna dair soru işaretleri doğuruyor.

Tören, ödülün başlangıcının 70. yılını kutlayan özel bir baskıyla Londra Palladium tiyatrosunda düzenlenecek.

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