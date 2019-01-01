Lokomotiv Moskova, Adem Ljajic'i istiyor

Beşiktaş’ın yıldız ismi Adem Ljajic’e Rus kulübü Lokomotiv Moskova’nın talip olduğu iddia edildi.

Fanatik’ten Orhan Yıldırım’ın haberine göre , Adem Ljajic’in transferi için Beşiktaş ile temasa geçti.

Siyah Beyazlılar’ın ’dan 6.5 milyon euro’luk bonservisini 30 taksitle aldığı tecrübeli futbolcu için pazarlık kapısını 10 milyon euro’dan açması bekleniyor.

Beşiktaş’ta göreve gelmesinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Ahmet Nur Çebi, kulübün mali durumu sebebiyle değerini bulan futbolcularla yollarını ayırabileceklerini duyurmuştu.

Domagoj Vida’yla da birçok kulübün ilgilendiği, Beşiktaş Yönetimi’nin gelecek teklifleri teknik direktör Abdullah Avcı’yla birlikte değerlendirip sonrasında ara transferde yol haritasını bu şekilde belirleyeceği öne sürüldü.