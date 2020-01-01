Loic Remy'nin test sonucu pozitif çıktı

Testi pozitif çıkan deneyimli golcü karantina sürecine girdiğini duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Fransız golcüsü Loic Remy, test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fransız oyuncu, "Sonunda ben de yakalandım. Sağlık durumum gayet iyi. Kurallara uyarak karantina sürecimi bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Yeşil-mavili oyuncunun takımın kamp yaptığı Antalya'da özel olarak karantina kurallarına uygun olarak takibinin sürdüğü, sağlık durumu iyi olan oyuncunun özel olarak hafif tempoda çalışmasını sürdürdüğü öğrenildi.

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Remy, Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 6 gol attı.