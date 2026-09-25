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Loftus-Cheek MilanGetty Images
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Loftus Cheek: "Podyumda yürümek büyük bir zevkti"

AC Milan

Salı akşamı Milano şehri, Moda Haftası kapsamında düzenlenen Vogue World etkinliğine ev sahipliği yaptı. Sadece İtalya'dan değil, dünyanın dört bir yanından moda, eğlence, spor, sanat ve genel olarak kültür dünyasından çok sayıda isim, Galleria Vittorio Emanuele II'nin görkemli atmosferinde olağanüstü bir defile, adeta gerçek bir sanat gösterisi için bir araya geldi.

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Duomo'nun iki adım ötesindeki Galeri'de podyuma çıkan, farklı sektörlerden profesyonel ve bu alana adım atan çok sayıdaki model arasında Milan'dan bir temsil de vardı. Bu sezonun üç formasıyla Ruben Loftus-Cheek (erkek A takım), Ashley Hu (kadın A takım) ve Lorenzo Ossola (Milan Futuro kaptanı) yer aldı. Bugün ise bizzat Loftus-Cheek, duygularını dile getirerek sosyal medyada bazı fotoğraflar paylaştı: "Vogue, podyumda yürümek bir zevkti, teşekkürler!"

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