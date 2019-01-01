Ljungberg: Mesut sakat olmasa bile kadroya almazdım

Arsenal'de Mikel Arteta'nın gelişi ile geçici görevi sona eren Freddie Ljungberg, Mesut Özil'in son dönemdeki davranışlarını eleştirdi.

Premier Lig'in 18. haftasında deplasmanından 0-0'lık beraberlikte dönen 'de geçici teknik direktör Freddie Ljungberg maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör Unai Emery'nin gönderilmesinin ardından takımın başına geçen ve Mikel Arteta'nın gelişi ile geçici olarak devraldığı görevi sona eren Ljungberg, Mesut Özil'in kadroya alınmayışı ile ilgili açıklama yaptı.

Emery ile anlaşmazlık yaşayan ve bu sezon çok az forma şansı bulan Özil'in maçında oyundan alınmasına verdiği tepkinin yanlış olduğuna değinen Ljungberg şunları söyledi:

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"Manchester city maçında oyundan çıkarken gösterdiği tepki taraftarların hoşuna gitmedi. Bu durum bana sorulduğunda 'Arsenal'de böyle davranmayız' cevabını vermiştim."

"Mesut sakatlandığı için Everton maçında oynamadı ama sakat olmasa bile kadroya almazdım. Çünkü bir Arsenal futbolcusundan beklemediğim bir hareket sergilediğini ona göstermek istiyorum. Bu benim kararım. Bundan sonra kararları ben vermeyeceğim ama en azından benim düşüncem bu yönde."

31 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Arsenal formasıyla 11 resmi karşılaşmada görev aldı ve 2 asist yaptı.