Ljajic opsiyonunu doldurdu, bonservisiyle geliyor

Beşiktaş'ın Torino'dan kiraladığı Adem Ljajic'in zorunlu satın alma opsiyonları oluştu. Sırp oyuncu sezon sonunda bonservisiyle Beşiktaş'a imza atacak

Beşiktaş'ta uyum sorununu attıktan sonra takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Adem Ljajic için sezon sonunda bonservisiyle lı oluyor.

BeIN Sports'un haberine göre; Ljajic'in sözleşmesinde bulunan opsiyona göre Sırp oyuncu 20 maçta en az 45'er dakika oynaması halinde siyah-beyazlılar bonservisini 6,5 milyon euro'ya alma şartı var.

Ljajic, bu sezon Süper Lig'de 17, 'nde de 4 olmak üzere toplam 21 maçta 45 dakika üzerinde süre aldı.

İtalyan kaynaklı haberlere göre ise bu opsiyonun 17 maçla sınırlı olduğu iddia edilmişti.