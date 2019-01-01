Ljajic opsiyonunu doldurdu, bonservisiyle geliyor
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AA
Beşiktaş'ta uyum sorununu attıktan sonra takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Adem Ljajic için sezon sonunda bonservisiyle Beşiktaşlı oluyor.
BeIN Sports'un haberine göre; Ljajic'in sözleşmesinde bulunan opsiyona göre Sırp oyuncu 20 maçta en az 45'er dakika oynaması halinde siyah-beyazlılar bonservisini 6,5 milyon euro'ya alma şartı var.
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Ljajic, bu sezon Süper Lig'de 17, Avrupa Ligi'nde de 4 olmak üzere toplam 21 maçta 45 dakika üzerinde süre aldı.
İtalyan kaynaklı haberlere göre ise bu opsiyonun 17 maçla sınırlı olduğu iddia edilmişti.