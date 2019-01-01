Liverpool'un yeni transferi Takumi Minamino kimdir?

Liverpool'un ocak ayı için transfer ettiğini açıkladığı Takumi Minamino'yu daha yakından tanıyın.

, Red Bull Salzburg'dan Takumi Minamino'yu resmen kadrosuna kattığını duyurdu.

Japon oyuncuyla 4.5 yıllık sözleşme imzalayan Merseyside kulübü, kulübüne ise 7.2 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyeceğini açıkladı.

Minamino yeni takımında 18 numaralı formayı giyecek.

Minamino kimdir?

Profesyonel futbol hayatına 2013 yılında Cerezo Osaka kulübünde başlayan Minamino, bu kulüpte çıktığı 85 maçta 17 gol 9 asistlik bir performans sergiledi. 2014 yılında Ligi'nde yılın genç oyuncusu da seçilen Minamino, ardından Red Bull Salzburg'un dikkatini çekti.

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Ocak 2015'te 800 bin euro gibi cüzi bir bedel karşılığında Salzburg'un yolunu tutan Minamino, Avusturya kulübünde adını Avrupa'ya duyurmayı da başardı. Salzburg formasını 199 defa terleten Japon oyuncu, 64 gol 44 asistlik bir performans ortaya koydu. Minamino ayrıca Salzburg'da beş kez Avusturya Ligi'ni, dört kez de Avusturya Kupası'nı kazandı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla da dikkat çeken Minamino, özellikle Liverpool'a karşı ortaya koyduğu futbolla kalitesini kanıtladı. Liverpool'un 2013'ten beri takip ettiği belirtilen 24 yaşındaki oyuncu, böylece Ocak 2019'dan itibaren Kırmızılar için oynamaya başlayacak.

Orta sahanın ve hücum hattının her bölgesinde görev yapabilen Minamino, Japonya Milli Takımı formasını da 22 kez giydi ve 11 gol kaydetti.