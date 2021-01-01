Liverpool'un yeni stoper tandemi: Phillips-Ozan

Leipzig maçında başarılı bir performans ortaya koyan bu ikili, benzer yollardan geçip Liverpool'da buluştu.

Ozan Kabak, kariyerinin bugüne kadarki en büyük adımını, ocak ayında Schalke'den kiralık olarak Liverpool'a gelerek attı.

20 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinde 6 maça çıktı. Tehlikede olan ilk 4 yarışı ve Şampiyonlar Ligi için müdadeleyi sürdürüyor. Bir yandan da yerini sağlamlaştırmak istiyor.

Kırmızılar, 18 milyon sterlin karşılığında Ozan'ın bonservisini alma hakkını elinde bulunduruyor.

Ozan Kabak'ın, kendisini kanıtlaması için yeterli zamanı var

Jürgen Klopp; Virgil van Dijk, Joe Gomez ve Joel Matip'in bu sezon geri dönemeyeceklerini doğruladı. Dolayısıyla Ozan, sezon sonuna kadar forma giyebilecek ve kendisini kanıtlama fırsatını bulacak.

Ancak Theo Squires'in Liverpoolecho'daki yazısına göre Liverpool, Türk stoperin bonservisini alırsa önümüzdeki sezon Ozan için kolay bir sezon olmayacak. Zira genç oyuncu; Van Dijk, Joe Gomez ve Matip'in yanında, son dönemde formunu yükselten 23 yaşındaki İngiliz stoper Nathaniel Phillips ile rekabete girmek zorunda kalacak.

Ocak ayında Schalke'den ayrılan Ozan, küme düşmeye aday bir Alman kulübünü arkasında bıraktı. Tüm sezonda sadece bir kez galip gelebilen Schalke, Bundesliga'da sonuncu durumda ve küme düşmemek için 12 puanlık farkı kapatması gerekiyor.

Bu duygu, aslında Ozan için yeni değil. Türk stoper, Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olduğunda Bundesliga ekibi ile düşme tecrübesini edinmişti. Fakat Ozan bu kez, kariyerini ikinci ligde sürdürmek yerine o dönem David Wagner'in yönettiği Schalke 04'e transferini gerçekleştirdi.

Jürgen Klopp'un yakın arkadaşı olan Wagner, daha sonra Klopp'a Ozan Kabak için olumlu referans veren teknik direktör oldu.

Peki Nat Phillips?

2019'da Stuttgart'ta kiralık olarak forma giyen İngiliz stoper ise Ozan Kabak'ın Bundesliga ekibinde boşalttığı yeri doldurdu ve orada iyi bir tecrübe kazandı.

Sezon boyunca 19 lig maçına çıkan 23 yaşındaki Phillips, savunmada yaşanan sakatlıklar nedeniyle Liverpool tarafından geri çağırıldı.

Şimdi bu ikili, Liverpool'da yeni bir ortaklık inşa ediyor. Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında ilk kez yan yana oynayan Ozan ve Phillips, oldukça iyi bir performans sergilemişti. Bakalım devamında bu ikili, takımın savunmasını toparlayabilecek mi?