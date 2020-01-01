Liverpool'un yeni forma tedarikçisi resmen Nike oldu

New Balance ile sözleşmesini uzatmayan Liverpool, yeni tedarikçisinin Nike olduğunu duyurdu.

Gelecek sezondan itibaren 'un formalarını Nike üretecek.

Premier Lig'de müthiş bir sezon geçiren ve namağlup lider durumda olan Liverpool, 2015'ten bu yana forma tedarikçisi olan New Balance ile yollarını resmen ayırdı.

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New Balance, Liverpool'la aralarındaki sözleşme gereği Nike'ın yaptığı teklifin aynısını sunmaları durumunda anlaşmanın otomatikman uzayacağını savunarak konuyu mahkemeye taşımış fakat hakim, Premier Lig devinin "New Balance'ın tedarik zinciri ve diğer bonuslar Nike'ın teklifinin altında kalıyor" argümanını haklı bulmuştu.

Hukuki sürecin lehine çözülmesiyle birlikte daha önceden el sıkıştığı Nike ile anlaşmasını resmileştirme şansı yakalayan Liverpool, beklenen açıklamayı yaptı. Kırmızılar, kulübün yeni forma tedarikçisinin Nike olduğunu ve anlaşmanın 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacağını duyurdular.

İngiltere'de 30 yıldır şampiyonluk yaşayamayan Liverpool, ligin 21 haftası geride kalırken bir maçı eksik olmasına rağmen en yakın rakibi 'nin 13 puan önünde lider durumda bulunuyor.