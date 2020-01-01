"Liverpool'un şampiyon ilan edilmesine kimse itiraz etmez"

Ronny Rosenthal, Premier Lig'de sezon iptal edilse bile Liverpool'un şampiyon ilan edilmesi gerektiğini düşünüyor.

'un eski oyuncularından Ronny Rosenthal, Kırmızılar'ın Premier Lig'de şampiyonluğu sonuna kadar hak ettiğini söyledi.

Dünyada hayatı felç eden yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle birçok spor organizasyonu ya iptal edildi ya da ertelendi. Ertelenen turnuvalar arasında yer alan Premier Lig'de sezonun iptali seçeneği de konuşuluyor. Böyle bir durumda 30 yıllık şampiyonluk hasretine son vermeye çok yaklaşan Liverpool'un bekleyişi sürmüş olacak.

Rosenthal, Premier Lig yönetiminin sezonu tamamlamaması durumunda dahi kupanın Liverpool'a verilmesinden yana.

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Roket Ronny lakaplı eski futbolcu, Liverpool Echo'ya verdiği demeçte "Premier Lig'de sezonu iptal etseler de etmeseler de Liverpool şampiyonluğu hak etti. Kimsenin buna itiraz edeceğini düşünmüyorum. Bence sezonu bitirmek adına beklemeli ve gerekirse gelecek sezonun fikstürünü de kullanmalılar. Ya da haftada iki maç yapılacak bir mini turnuva oynanabilir. Seyircisiz de olabilir." şeklinde konuştu.

Rosenthal 1990 - 1994 yılları arasında Liverpool formasını terletmişti.

Premier Lig'de 29 hafta geride kalırken Liverpool, en yakın takipçisi 'nin 25 puan önünde lider durumda bulunuyor.