Liverpool'un sakatlık kâbusu sürüyor

Kırmızılar'da sakatlar kervanına eklenen son isim Jordan Henderson oldu.

Teknik Direktörü Jürgen Klopp, sakatlıklardan yana baş ağrısı çekmeye devam ediyor.

Merseyside ekibi, stoperleri Virgil van Dijk ve Joe Gomez'i uzun süreli diz sakatlıklarına kurban verirken, sağ bek Trent Alexander-Arnold da bir süre takımdan uzak kalacak. Geri dörtlünün diğer ismi sol bek Andy Robertson da perşembe günü İskoçya Milli Takımı'nda baldır sakatlığı yaşadı. 26 yaşındaki futbolcunun 'ye karşı sahada yer alıp almayacağı bilinmiyor.

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Klopp için tüm bu ciddi eksiklere bir yenisi daha eklenecek gibi görünüyor. Takımın kaptanı Jordan Henderson, İngiltere'nin 'nde 'ya 2-0 kaybettiği maçta sakatlığı nedeniyle devre arasında oyundan alındı.

Daha fazla takım

Sezon başında yaşadığı problemler nedeniyle hazırlık kampının önemli kısmında takımla çalışamayan ve son dönemde yavaş yavaş ritmini bulmaya başlayan Henderson'ın son durumu yapılan tetkikler neticesinde belli olacak.

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Liverpool'un hafta sonu lider Leicester City ile yapacağı maçta Thiago Alcantara ve Alex Oxlade-Chamberlain'den de yararlanamaması bekleniyor. Takım, ayrıca, yıldız hücum oyuncusu Mohamed Salah'ı da Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle bu müsabakada kullanamayacak.