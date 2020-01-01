Liverpool’un sahipleri Everton maçını izleyemeyecekler

Liverpool'un sahipleri Mike Gordon ve Tom Werner, takımın şampiyonluğunu ilân edebileceği Everton maçını stadyumdan izleyemeyecek.

Premier Lig’de koronavirüs salgını nedeniyle verilen ara 17 Haziran’da sona eriyor. 30 yıl aradan sonra şampiyonluğa en fazla yaklaştığı sezonu geçiren , liglerin yeniden başlamasını iple çekiyor.

Ligde ikinci sırada yer alan ’nin sahasında oynayacağı maçta ’a yenilmesi, Liverpool’un da deplasmanda ’ı mağlup etmesi hâlinde Jurgen Klopp ve öğrencileri şampiyonluğa ulaşacak. Ezeli rakibi Everton’ın sahasında 30 yıllık hasretine son verme şansı yakalayan Liverpool’un oynayacağı tarihi maçı ise kulübün sahibi Mike Gordon ve başkanı Tom Werner kaçıracak.

Daily Star' da yer alan habere göre ’li iş insanı Mike Gordon, koronavirüs nedeniyle alınan önlemler gereği uçağa atlayıp tarihi maç için İngiltere’ye gelse bile, 14 gün karantinada kalacak. Tıpkı Mike Gordon gibi ABD’de bulunan Liverpool Başkanı Tom Werner de aynı uygulamaya tabi tutulacak. Bu nedenle iki isim, Liverpool tarihinin en önemli maçlarından biri olan Everton karşılaşmasını tribünden izleyemeyecek.

Maç fazlasıyla en yakın rakibi City’nin 25 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Liverpool, rakibinin Arsenal’a yenilmesini bekleyecek. Liverpool, deplasmanda Everton’ı yenerse, son sekiz haftaya 25 puanlık bir avantajla girecek ve City’nin ile oynayacağı erteleme maçının sonucuna bakmazsızın şampiyon olacak.