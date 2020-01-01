Liverpool'un izin kararına tepki

Liverpool'un personel maaşlarını ödeme konusunda kamu kaynaklarından faydalanması eleştirilere sebep oldu.

Koronavirüs salgını sebebiyle birçok futbol kulübü mali anlamda zorluklar yaşıyor ve oyuncuları ile çalışanlarının maaşında indirime gitmeye başlıyor.

Premier Lig yönetimi ve kulüpler, 3 Nisan'da düzenlenen toplantıda bir araya gelmiş ve ligin geleceğinin yanı sıra kulüplerin maaş indirimi konusunda karar aldıklarını açıklamışlardı.

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Bu toplantının ardından , yaptığı resmi açıklamayla çalışanlarının bir kısmının ücretsiz izne gönderildiğini ancak yine de maaşlarının ödeneceğini duyurdu.

Daha fazla takım

Bu açıklamayla beraber hükümetin yüzde 80 maaş ödeme programından faydalanacak Liverpool, geri kalan yüzde 20'yi de kendi ödeyecek. Fakat Kırmızılar'ın kamu kaynağından faydalanması tepkilere neden oldu. Kulübün bu tutumunu eleştirenler arasında takımın efsane futbolcularından Jamie Carragher da yer alıyor.

Carragher, kişisel Twitter hesabından Liverpool'un açıklamasını alıntılayarak kulübün tüm saygı ve iyi niyet göstergesini kaybettiğini dile getirdi.